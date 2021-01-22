Российская редакция «Радио Свобода» может закрыться из-за нового закона об иноагентах
Главный редактор «Радио Свобода» (СМИ, признано в России иноагентом) Дейзи Синделар заявила, что российское правительство добивается ухода радиостанции из России, сообщает The New York Times.
В редакции «Радио Свобода» не исключили, что могут официально покинуть Россию, если российские власти «не изменят курс».
Как пишет NYT, возможное закрытие российской редакции «Радио Свобода» связан с новым законом об иноагентах, который предусматривает лишение свободы за непредоставление документов для включения в реестр Минюста.
Ранее Роскомнадзор составил первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов, на сайтах которых отсутствовала маркировка, что они являются иностранными агентами. В их число попала и редакция «Радио Свобода». За данное нарушение предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
Указ о внесении поправок в законодательство об иноагентах был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2020 года. В настоящее время в реестре СМИ-иноагентов 17 изданий и пять физлиц.
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