Российская блогерша разбилась на скутере в Китае

Российская блогерша Дарья Канова погибла в ДТП в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел в городе Хайкоу (остров Хайнань).

Отмечается, что девушку, ехавшую на скутере вместе со своим молодым человеком, сбил попутный автомобиль с пьяным водителем.

Пара погибла на месте происшествия. Как пишет агентство, Дарья длительное время жила в Китае, где вела бизнес и рассказывала о жизни в инстаграм-аккаунте.

Ранее в июне сообщалось о гибели на Бали еще одной блогерши Насти Тропицель. Девушка разбилась на байке из-за эффекта воблинга - непроизвольного раскачивания руля. Она не удержала равновесие, наехала на бордюр и вылетела с мотоцикла, разбив голову.



