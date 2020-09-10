Российская блогерша разбилась на скутере в Китае
Российская блогерша Дарья Канова погибла в ДТП в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, инцидент произошел в городе Хайкоу (остров Хайнань).
Отмечается, что девушку, ехавшую на скутере вместе со своим молодым человеком, сбил попутный автомобиль с пьяным водителем.
Пара погибла на месте происшествия. Как пишет агентство, Дарья длительное время жила в Китае, где вела бизнес и рассказывала о жизни в инстаграм-аккаунте.
Ранее в июне сообщалось о гибели на Бали еще одной блогерши Насти Тропицель. Девушка разбилась на байке из-за эффекта воблинга - непроизвольного раскачивания руля. Она не удержала равновесие, наехала на бордюр и вылетела с мотоцикла, разбив голову.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 363 / сут.
Умерли
18 263+128 / сут.
Выздоровели
862 тыс.+5 915 / сут.
- Беспилотные такси и автобусы появятся в Москве к 2040 году
- Вакцинация от COVID-19 станет «дополнением» к визе при путешествиях
- Пожар в порту Бейрута потушен
- Минюст намерен лишить Пашаева статуса адвоката
- США расширили санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru