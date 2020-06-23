«Тварь»: Отец блогера Тропицель обвинил в гибели дочери ее бойфренда

Отец блогера Насти Тропицель (Зубриной), которая трагически погибла на острове Бали, обвинил в трагедии ее молодого человека - мотоинструктора Виктора Майдановича. Как заявил в соцсетях Зубрин-старший, бойфренд его 18-летней дочери-миллионерши был у неё на содержании и при этом посещал секс-тренинги Алекса Лесли и Насти Травки.

По утверждению отца, Майданович даже был арестован на некоторое время. Мужчина также обвинил любовника дочери в том, что он разрешил ей сесть за руль мотоцикла, который она не умела водить.

«Перед тобой был ребенок. Тварь. На видео блеет, что надо все забыть и никаких извинений перед нами. Трус», - приводит РЕН ТВ слова отца. Он также утверждает, что молодой человек сейчас хочет присвоить себе деньги со счетов погибшей Тропицель.

Между тем, друзья Насти говорят, что она предчувствовала свою близкую кончину. Так считают Андрей и Анастасия Лебедевы, у которых девушка жила на Бали. В частности, за несколько дней до гибели она прислала им аудиопослание, в котором извинялась, что не успела сказать спасибо за приют и помощь в переезде на остров, отмечает Ura.ru со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Настя Тропицель разбилась на байке из-за эффекта воблинга - непроизвольного раскачивания руля. Она не удержала равновесие, наехала на бордюр и вылетела с мотоцикла, разбив голову.

