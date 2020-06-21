Российская блогер-миллионерша умерла в 18 лет на Бали

«Случилось большое горе. Насти больше нет с нами нет. Разбилась на мотоцикле», - сообщает он в комментарии.

По данным СМИ, мотоцикл Анастасии Тропицель столкнулся с мотоциклом ее друга. Девушка скончалась на месте аварии от травмы головы.

На Instagram-аккаунт блогера подписано свыше миллиона человек. Многие соболезнуют близким.

В описании профиля Анастасии Тропицель сказано, что девушка стала миллионершей в 15 лет. Она позиционировала себя как человек, который вдохновляет «делать то, что нельзя».

