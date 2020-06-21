Российская блогер-миллионерша умерла в 18 лет на Бали

Российская блогер Анастасия Тропицель, которой исполнилось 18 лет, насмерть разбилась на Бали. Об этом информирует Telegram-канал «Крысиное королевство».

Также комментарий в аккаунте дочери оставил отец Тропицель.

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«Случилось большое горе. Насти больше нет с нами нет. Разбилась на мотоцикле», - сообщает он в комментарии.

По данным СМИ, мотоцикл Анастасии Тропицель столкнулся с мотоциклом ее друга. Девушка скончалась на месте аварии от травмы головы.

На Instagram-аккаунт блогера подписано свыше миллиона человек. Многие соболезнуют близким.

В описании профиля Анастасии Тропицель сказано, что девушка стала миллионершей в 15 лет. Она позиционировала себя как человек, который вдохновляет «делать то, что нельзя».

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ФОТО: instagram.com/nastyatropi
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