Российская блогер-миллионерша умерла в 18 лет на Бали
Российская блогер Анастасия Тропицель, которой исполнилось 18 лет, насмерть разбилась на Бали. Об этом информирует Telegram-канал «Крысиное королевство».
Также комментарий в аккаунте дочери оставил отец Тропицель.
«Случилось большое горе. Насти больше нет с нами нет. Разбилась на мотоцикле», - сообщает он в комментарии.
По данным СМИ, мотоцикл Анастасии Тропицель столкнулся с мотоциклом ее друга. Девушка скончалась на месте аварии от травмы головы.
На Instagram-аккаунт блогера подписано свыше миллиона человек. Многие соболезнуют близким.
В описании профиля Анастасии Тропицель сказано, что девушка стала миллионершей в 15 лет. Она позиционировала себя как человек, который вдохновляет «делать то, что нельзя».
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