Российская авиакомпания испортила майские каникулы своим пассажирам

Пассажиры жалуются, что опаздывают с вылетом на 6-8 часов, в отдельных случаях – до суток. При этом от авиакомпании не поступает объяснений о причинах длительных задержек рейсов.

Отмечается, что пользователи рассказывают о задержке рейса в Симферополь. О его переносе на следующий день пассажиры узнали «совершенно случайно».

Ранее стало известно, что аэропорт Сочи восстановил штатную работу. Из-за низкой облачности и плохой видимости в районе сочинского аэропорта 21 рейс не смог прибыть вовремя. К утру субботы из-за задержек вылетов в залах авиагавани скопилось более 2 тыс. пассажиров.

