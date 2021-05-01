Российская авиакомпания испортила майские каникулы своим пассажирам

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» массово задерживает авиарейсы. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Readovka.

Прокуратура инициировала проверку по факту задержек авиарейсов в Москве

Пассажиры жалуются, что опаздывают с вылетом на 6-8 часов, в отдельных случаях – до суток. При этом от авиакомпании не поступает объяснений о причинах длительных задержек рейсов.

Отмечается, что пользователи рассказывают о задержке рейса в Симферополь. О его переносе на следующий день пассажиры узнали «совершенно случайно».

Ранее стало известно, что аэропорт Сочи восстановил штатную работу. Из-за низкой облачности и плохой видимости в районе сочинского аэропорта 21 рейс не смог прибыть вовремя. К утру субботы из-за задержек вылетов в залах авиагавани скопилось более 2 тыс. пассажиров.

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Онучин
ТЕГИ:СимферопольЗадержка РейсовУральские Авиалинии
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