Российская авиакомпания испортила майские каникулы своим пассажирам
Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» массово задерживает авиарейсы. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
Пассажиры жалуются, что опаздывают с вылетом на 6-8 часов, в отдельных случаях – до суток. При этом от авиакомпании не поступает объяснений о причинах длительных задержек рейсов.
Отмечается, что пользователи рассказывают о задержке рейса в Симферополь. О его переносе на следующий день пассажиры узнали «совершенно случайно».
Ранее стало известно, что аэропорт Сочи восстановил штатную работу. Из-за низкой облачности и плохой видимости в районе сочинского аэропорта 21 рейс не смог прибыть вовремя. К утру субботы из-за задержек вылетов в залах авиагавани скопилось более 2 тыс. пассажиров.
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