Прокуратура инициировала проверку по факту задержек авиарейсов в Москве
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой и отменой ряда авиарейсов в аэропортах Москвы в период с 30 по 31 декабря текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки будут установлены причины произошедшего. Кроме того, прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров и оценит исполнение авиакомпаниями лицензионного законодательства.
Ранее стало известно, что московские аэропорты отменили или задержали более 150 рейсов. Представитель воздушной гавани «Домодедово» рассказал РИА Новости, что причиной стал ледяной дождь, в результате которого на поверхности взлетно-посадочной полосы образовалась наледь.
По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 16:03 мск 31 декабря, во «Внуково» 15 рейсов задержано и два отменено; в «Домодедово» - 84 рейса задержаны и один отменён, в «Шереметьево» задержаны пять рейсов и 55 отменено.
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