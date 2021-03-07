Росрыболовство отправило группу специалистов на место аварии под Нижневартовском
7 марта 202103:03
Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии на трубопроводе «СибурТюменьГаз» на реке Обь под Нижневартовском, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.
Будет оценен возможный ущерб водным биоресурсам. Эксперты приступят к работе 7 марта.
Как сообщалось, в акватории Оби под Нижневартовском произошел пожар из-за аварии на подводном нефтепроводе. От места ЧП до ближайшего населенного пункта около 44 километров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 022 / сут.
Умерли
88 726+441 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 027 / сут.
- Росрыболовство отправило группу специалистов на место аварии под Нижневартовском
- В автоаварии в центре Москвы пострадали четыре человека
- Вступил в силу закон о запрете высаживать из транспорта безбилетных детей
- Турчинов объяснил потерю Крыма недееспособностью украинской армии
- Заболевший Мясников дал совет россиянам
6 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru