Росрыболовство отправило группу специалистов на место аварии под Нижневартовском

Будет оценен возможный ущерб водным биоресурсам. Эксперты приступят к работе 7 марта.

Как сообщалось, в акватории Оби под Нижневартовском произошел пожар из-за аварии на подводном нефтепроводе. От места ЧП до ближайшего населенного пункта около 44 километров.

