Росрыболовство отправило группу специалистов на место аварии под Нижневартовском

Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии на трубопроводе «СибурТюменьГаз» на реке Обь под Нижневартовском, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Под Нижневартовском авария на нефтепроводе спровоцировала пожар

Будет оценен возможный ущерб водным биоресурсам. Эксперты приступят к работе 7 марта.

Как сообщалось, в акватории Оби под Нижневартовском произошел пожар из-за аварии на подводном нефтепроводе. От места ЧП до ближайшего населенного пункта около 44 километров.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:АварияРосрыболовство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры