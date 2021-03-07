Под Нижневартовском авария на нефтепроводе спровоцировала пожар

В акватории Оби под Нижневартовском произошел пожар из-за аварии на подводном нефтепроводе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

По ее словам, в ближайшее время на место прибудут инспекторы, чтобы установить причины и оценить вред экологии. От места ЧП до ближайшего населенного пункта около 44 километров.

По предварительным данным, в результате аварии один человек получил ожоги.

В мае 2020 года из-за разрушения одного из топливных резервуаров на «ТЭЦ-3», принадлежащей «дочке» «Норникеля», произошёл разлив более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Ущерб окружающей среде был оценён примерно в 148 млрд рублей. В «Норникеле» с этим не согласились и заявили, что ущерб составил только 21,4 млрд рублей.

