Росприроднадзор выявил нефтяной разлив в Черном море у Туапсе

Нефтяную пленку полосой 30 на 150 метров в Черном море на побережье Туапсе зафиксировали специалисты Росприроднадзора, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

«Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 метров. Сейчас её обрабатывают сорбентом. Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий», - заявила Радионова в Instagram.

По словам главы Росприроднадзора, виновник сброса нефтепродуктов в море до сих пор не найден.

«Нефтепроявления сегодня — скорее всего, остаточные проявления недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска», - предположила она.

Во вторник ГУМЧС по Кубани стало известно о разливе нефтепродуктов в акватории Чёрного моря в 790 метрах от берегов Туапсе. В городе введён режим повышенной готовности. Ведутся работы по ликвидации последствий происшествия.

Ранее сообщалось о разливе нефти, который произошел во время загрузки танкера на реке Лена в Приангарье, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

