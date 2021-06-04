Росприроднадзор сообщил, что в Туапсе продолжает разливаться нефть

Она отметила, что выносы незначительные. Радионова подчеркнула, что в любом случае это недопустимо. Глава Росприроднадзора добавила, что в происшествии подозревается местное муниципальное предприятие.

Ранее 25 мая в Туапсе почти в 800 метрах от берега было обнаружено нефтяное пятно. Площадь загрязнения составила 1 134 427 квадратных метров. По предварительным данным, нефтепродукты могли вылиться из канализации.

