Росприроднадзор сообщил, что в Туапсе продолжает разливаться нефть
В Туапсе нефтепродукты продолжают разливаться в море, сообщила «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Она отметила, что выносы незначительные. Радионова подчеркнула, что в любом случае это недопустимо. Глава Росприроднадзора добавила, что в происшествии подозревается местное муниципальное предприятие.
Ранее 25 мая в Туапсе почти в 800 метрах от берега было обнаружено нефтяное пятно. Площадь загрязнения составила 1 134 427 квадратных метров. По предварительным данным, нефтепродукты могли вылиться из канализации.
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