Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске

В Росприродназдоре оценили ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Как отмечается в сообщении опубликованном на сайте, вред, причиненный водным объектам, составил более 147 млрд руб., почве — чуть более еще 738 млн руб.

К слову, ранее в понедельник, 6 июля, Владимир Путин поручил до сентября оценить ущерб от аварии в Норильске, а также принять законодательные меры для предотвращения подобных инцидентов.