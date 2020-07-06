Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске

В Росприродназдоре оценили ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Как отмечается в сообщении опубликованном на сайте, вред, причиненный водным объектам, составил более 147 млрд руб., почве — чуть более еще 738 млн руб.

К слову, ранее в понедельник, 6 июля, Владимир Путин поручил до сентября оценить ущерб от аварии в Норильске, а также принять законодательные меры для предотвращения подобных инцидентов.

Эколог оценил финансовый ущерб от разлива топлива в Норильске

Между тем, ранее в ходе онлайн-конференции в пресс-центре НСН проектный директор Greenpeace Владимир Чупров заявил, что последствия экологической катастрофы в Норильске, где разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, нанесли непоправимый ущерб экологии Арктики.

«Это крупнейшая в заполярной Арктике история с разливом нефтепродуктов в мире. К сожалению, Россия с этим антирекордом войдёт в историю», - отметил он.

Утечка дизельного топлива произошла на дочернем предприятии «Норникеля» ТЭЦ-3 29 мая. По официальным данным, разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба "Норникеля"
ТЕГИ:Владимир ПутинНефтьТопливо
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