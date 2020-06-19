Эколог оценил финансовый ущерб от разлива топлива в Норильске

При подсчёте финансового ущерба от экологической катастрофы в Норильске, где разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, возможны разночтения из-за применения коэффициентов, заявил в ходе онлайн-конференции в пресс-центре НСН проектный директор Greenpeace Владимир Чупров. С учётом всех факторов сумма может достигать 100 миллиардов рублей, отметил он.

«Существует специальная методика для водных объектов, во сколько можно оценить потери в деньгах для такого объекта. Есть специальный приказ Минприроды и таксы: при попадании одной тонны в водный объект — это около 500 тысяч. А дальше идут коэффициенты — региональный, календарный, инфляционный, что в сумме даёт 4,5. Умножая на него, мы выходим примерно на 2-3 миллиона. Учитывая, что там 15 тысяч тонн, мы выходим примерно на 30 миллиардов рублей.

Но есть ещё один хитрый коэффициент — коэффициент бездействия, где градация идёт по количеству часов, в течение которых не предпринимались действия. Очевидно, что около двух дней там ничего не было. Поэтому цифру можно смело умножать ещё на 2-3. С учётом коэффициента бездействия получаем сумму под 100 миллиардов рублей, и это только по водным объектам», - объяснил эколог.

Что касается ущерба для окружающей среды, то для живых организмов он просто невосполним, сказал Чупров.

«Это крупнейшая в заполярной Арктике история с разливом нефтепродуктов в мире. К сожалению, Россия с этим антирекордом войдёт в историю», - отметил он.

Утечка дизельного топлива произошла на дочернем предприятии «Норникеля» ТЭЦ-3 29 мая. По официальным данным, разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, 15 тысяч из них попали в реки Амбарная и Далдыкан, а также озеро Пясино. В регионе была объявлена ЧС федерального масштаба.

