Росприроднадзор оценил площадь нефтяного пятна в Находке
Нефтяное пятно, зафиксированное в акватории Находки в Приморье, распространилось на площадь в почти 35 квадратных километров. Об этом в Instagram сообщил Росприроднадзор.
В ведомстве заявили, что информация о загрязнении бухты нефтепродуктами подтвердилась. Сообщается, что пробы воды взяты на анализ, точный источник утечки устанавливается.
В Росприроднадзоре добавили, что в отношении ООО «Трансбункер Приморье» будет проведена внеплановая проверка.
О крупном разливе нефти в акватории Находки сообщила городская администрация 21 октября. Днем позже Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку по факту случившегося.
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