Росприроднадзор оценил площадь нефтяного пятна в Находке

Нефтяное пятно, зафиксированное в акватории Находки в Приморье, распространилось на площадь в почти 35 квадратных километров. Об этом в Instagram сообщил Росприроднадзор.

В ведомстве заявили, что информация о загрязнении бухты нефтепродуктами подтвердилась. Сообщается, что пробы воды взяты на анализ, точный источник утечки устанавливается.

В Росприроднадзоре добавили, что в отношении ООО «Трансбункер Приморье» будет проведена внеплановая проверка.

О крупном разливе нефти в акватории Находки сообщила городская администрация 21 октября. Днем позже Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку по факту случившегося.





