Роспотребнадзор выявил норовирус в амурском лагере «Белые горы»
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили норовирус в лагере «Белые горы» в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что в лагере в Бурейском районе Приамурья отравились 70 детей, пострадавшие жаловались медикам на боль в животе и рвоту, напоминает RT.
«Причиной вспышки заболеваемости стал норовирус. <...> Источником заболевания стали трое сотрудников пищеблока, которые скрывали признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи», — отметили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, ведомство выявило нарушения санитарных правил на пищеблоке.
По данным федеральной службы, всего в лагере находились 275 детей, симптомы заболевания обнаружили у 86 из них, десять человек госпитализировали. Работа лагеря приостановлена, детей вывозят по домам, документы о ЧП передали в суд.
Ранее профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский рассказал об опасности норовируса, отметив, что инфекция передается перорально или контактно-бытовым способом. Эксперт указал, что прививки от норовируса не существует, и отметил необходимость соблюдать гигиену, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru