Роспотребнадзор выявил норовирус в амурском лагере «Белые горы»

«Причиной вспышки заболеваемости стал норовирус. <...> Источником заболевания стали трое сотрудников пищеблока, которые скрывали признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи», — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, ведомство выявило нарушения санитарных правил на пищеблоке.

По данным федеральной службы, всего в лагере находились 275 детей, симптомы заболевания обнаружили у 86 из них, десять человек госпитализировали. Работа лагеря приостановлена, детей вывозят по домам, документы о ЧП передали в суд.

Ранее профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский рассказал об опасности норовируса, отметив, что инфекция передается перорально или контактно-бытовым способом. Эксперт указал, что прививки от норовируса не существует, и отметил необходимость соблюдать гигиену, пишет «Свободная пресса».

