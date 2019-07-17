Роспотребнадзор определил источник инфекции в детском лагере в Крыму

Несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками столовой в детском лагере «Лучистый» стлало причиной массового отравление детей. Как отмечает РИА Новости, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что у работников была выявлена норовирусная инфекция – а к распространению вируса как раз и могло привести несоблюдение ими элементарных правил личной гигиены.

Накануне стало известно, что в Крыму в результате отравления в летнем лагере «Лучистый» были госпитализированы 57 человек. 49 из них – детей. В Минздраве республики подчеркнули, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как отмечает Утро.ру, лагерь «Лучистый» расположен на побережье Черного моря в поселке Заозерное, которое находится в 8 км от Евпатории. Всего в центре отдыхают 700 детей.

Между тем, в Москве растёт количество отравившихся едой из вендинговых автоматов. По состоянию на утро четверга за помощью к медикам обратились 65 человек. Пострадавшими являются офисные работники семи административных округов столицы.

