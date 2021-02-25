Роспотребнадзор назвал предполагаемую причину массового отравления в Каспийске

Предполагаемой причиной массового отравления в Каспийске является загрязнённая питьевая вода, которая населению подавалась с нарушениями санитарного законодательства, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Дагестан.

В ведомстве рассказали, что в период с 21 по 25 февраля в Каспийске было зарегистрировано 33 случая острой кишечной инфекции, было госпитализировано 22 человека, в том числе 20 детей.

Было отобрано 56 проб водопроводной воды, из которых две не отвечают гигиеническим требованиям по вирусологическим показателям, и 12 - по санитарно-химическим показателям.

В результате лабораторных исследований у трёх больных выделена дизентерия Флекснера (Shigella flexneri), у четырёх обнаружен РНК ротавируса (rotavirus).

В настоящее время специалисты прекращена подача воды с централизованной системой водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, население обеспечивают питьевой водой, посредством её подвоза на спецавтотранспорте.

Ранее суд в Дагестане арестовал исполняющего обязанности директора МУП «Буйнакскводоканал» Абдулвагаба Шарипова в рамках дела о массовом отравлении водой. В больницы с острой кишечной инфекцией обратились 359 жителей города Буйнакск, большинство из которых дети. Причиной отравления стала питьевая вода из водопровода.

