Глава водоканала арестован в Буйнакске из-за отравления сотен жителей

Суд в Дагестане арестовал на два месяца исполняющего обязанности директора МУП «Буйнакскводоканал» Абдулвагаба Шарипова в рамках дела о массовом отравлении водой.

По последним данным, в больницы с острой кишечной инфекцией обратились 359 жителей города Буйнакск, большинство из которых дети, передает RT. Причиной отравления стала питьевая вода из водопровода.

В региональном СК ранее было возбуждено уголовное дело по статье о «выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей».

В Буйнакске ограничили работу детсадов и школ из-за массового отравления

В ведомстве отметили, что подозреваемый Шарипов не организовал своевременно и должным образом обслуживание объектов водоснабжения, обеззараживание питьевой воды и производственный контроль ее качества и безопасности.


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Фото: arh.sledcom.ru
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