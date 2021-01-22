Глава водоканала арестован в Буйнакске из-за отравления сотен жителей

Суд в Дагестане арестовал на два месяца исполняющего обязанности директора МУП «Буйнакскводоканал» Абдулвагаба Шарипова в рамках дела о массовом отравлении водой.

По последним данным, в больницы с острой кишечной инфекцией обратились 359 жителей города Буйнакск, большинство из которых дети, передает RT. Причиной отравления стала питьевая вода из водопровода.

В региональном СК ранее было возбуждено уголовное дело по статье о «выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей».