Роскомнадзор заявил о кратном росте нагрузки на популярные сервисы

«Фиксируем кратный рост нагрузки на серверы популярных сервисов», - заявили в ведомстве.

На фоне нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Московской области начались перебои в работе мессенджера Telegram. Проблемы отмечались в основном в столичном регионе.

Нападение на «Крокус» произошло вечером в пятницу. По данным СМИ, погибли более 40 человек. В настоящее время пожарные пытаются потушить горящее здание.

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о теракте, отмечает «Радиоточка НСН».

