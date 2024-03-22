Роскомнадзор заявил о кратном росте нагрузки на популярные сервисы
Нагрузка на сервесы популярных интернет-сервисов вечером 22 марта кратно увеличилась, сообщил Роскомнадзор.
«Фиксируем кратный рост нагрузки на серверы популярных сервисов», - заявили в ведомстве.
На фоне нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Московской области начались перебои в работе мессенджера Telegram. Проблемы отмечались в основном в столичном регионе.
Нападение на «Крокус» произошло вечером в пятницу. По данным СМИ, погибли более 40 человек. В настоящее время пожарные пытаются потушить горящее здание.
Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о теракте, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru