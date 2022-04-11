Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить 10 признанных порнографическими изображений
Роскомнадзор уведомил русскоязычную энциклопедию «Википедия» о необходимости удалить 10 изображений, которые были признаны порнографическими. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале сообщества.
Отмечается, что ведомство требует убрать «десять нарисованных анимешных девочек», изображения которых «содержат порнографические изображения несовершеннолетних».
Роскомнадзор ранее внес эти материалы в реестр запрещенной в России информации и потребовал незамедлительно удалить этот контент.
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