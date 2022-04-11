Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить 10 признанных порнографическими изображений

Роскомнадзор уведомил русскоязычную энциклопедию «Википедия» о необходимости удалить 10 изображений, которые были признаны порнографическими. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале сообщества.

Роскомнадзор обвинил «Википедию» в дезинформации и пригрозил штрафом

Отмечается, что ведомство требует убрать «десять нарисованных анимешных девочек», изображения которых «содержат порнографические изображения несовершеннолетних».

Роскомнадзор ранее внес эти материалы в реестр запрещенной в России информации и потребовал незамедлительно удалить этот контент.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПорнографияИнтернетВикипедияРоскомнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры