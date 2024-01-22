Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке данных у Альфа-банка

Информацию о возможной утечке персональных данных клиентов Альфа-банка проверяют специалисты Роскомнадзора, сообщает РИА Новости.

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В конце 2022 года сообщения об утечке появились в Telegram-каналах, где указали, что в свободный доступ попал сокращённый текстовый файл, содержащий миллион строк, включающих, номера банковских карт клиентов и их счетов. В январе текущего года появилось сообщение, что хакеры выложили в свободный доступ полную версию документа.

При этом в банке информацию об утечке опровергли.

«Это фейк, данные клиентов банка в безопасности», - указали в Альфа-банке, добавив, что появившиеся в сети сведения скомпилированы из разных источников.

Ранее Центробанк России подготовил проект закона, который предлагает отстранять от должности топ-менеджеров банков за утечку данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Информационная БезопасностьУтечка"альфа-банк"

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