Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке данных у Альфа-банка
Информацию о возможной утечке персональных данных клиентов Альфа-банка проверяют специалисты Роскомнадзора, сообщает РИА Новости.
В конце 2022 года сообщения об утечке появились в Telegram-каналах, где указали, что в свободный доступ попал сокращённый текстовый файл, содержащий миллион строк, включающих, номера банковских карт клиентов и их счетов. В январе текущего года появилось сообщение, что хакеры выложили в свободный доступ полную версию документа.
При этом в банке информацию об утечке опровергли.
«Это фейк, данные клиентов банка в безопасности», - указали в Альфа-банке, добавив, что появившиеся в сети сведения скомпилированы из разных источников.
Ранее Центробанк России подготовил проект закона, который предлагает отстранять от должности топ-менеджеров банков за утечку данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru