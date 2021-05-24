Роскомнадзор пригрозил Google замедлением трафика из-за запрещённого контента
Google и YouTube недостаточно фильтруют запрещенный в России контент, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
В ведомстве заявили, что Google не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещённую информацию и является лидером по количеству неудалённого незаконного контента.
Что касается YouTube, то регулятор сообщил о порядка пяти тысячах запрещённых материалов, из которых 3,5 тысячи - с призывами к экстремизму.
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещённого контента, в противном случае ведомство не исключает, что трафик сервисов компании в России будет замедлен.
Ранее российское ведомство указало на запрещённый контент администрации соцсети Facebook, сообщает телеканал «360». В Роскомнадзоре заявили, что если компания не примет необходимые меры по его удалению, то трафик могут замедлить.
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