Роскомнадзор предупредил о массовых рассылках фальшивых сообщений
О выявленных случаях массовой рассылки, содержащей вредоносные файлы якобы от имени Роскомнадзора, сообщили в ведомстве, передает «Интерфакс».
Как отмечается, фальшивые сообщения могут содержать также ссылки на фишинговые сайты.
Электронное сообщение извещает о нарушении законодательства РФ, наложении административного штрафа и направлении материалов в Следственный комитет РФ.
«Распространяемая информация не соответствует действительности. Рекомендуем не открывать подозрительные сообщения», - заявили в Роскомнадзоре.
Кроме того, в регуляторе напомнили, что ведомство не занимается массовой рассылкой электронных писем гражданам и организациям.
Ранее Минцифры опровергло рассылку электронных повесток через «Госуслуги», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru