Роскомнадзор предупредил о массовых рассылках фальшивых сообщений

О выявленных случаях массовой рассылки, содержащей вредоносные файлы якобы от имени Роскомнадзора, сообщили в ведомстве, передает «Интерфакс».

Эксперты сообщили о самой массовой фишинговой атаке на российских пользователей Telegram

Как отмечается, фальшивые сообщения могут содержать также ссылки на фишинговые сайты.

Электронное сообщение извещает о нарушении законодательства РФ, наложении административного штрафа и направлении материалов в Следственный комитет РФ.

«Распространяемая информация не соответствует действительности. Рекомендуем не открывать подозрительные сообщения», - заявили в Роскомнадзоре.

Кроме того, в регуляторе напомнили, что ведомство не занимается массовой рассылкой электронных писем гражданам и организациям.

Ранее Минцифры опровергло рассылку электронных повесток через «Госуслуги», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ФальсификатспамМошенникиРоскомнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры