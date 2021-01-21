Роскомнадзор намерен оштрафовать соцсети за вовлечение подростков в несанкционированные акции

Роскомнадзор напомнил социальным сетям о крупных штрафах за распространение запрещённой информации, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях, «проводимых с нарушением установленного порядка, в том числе в условиях пандемии, что несёт в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью».

В Роскомнадзоре напомнили, что соглано нормам, вступившим в силу с 10 января 2021 года, за запрещённую информацию в сети Интернет могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о крупных штрафах за отказ удалять информацию с сайтов, сообщает Ura.ru. Согласно документу, интернет-ресурсы должны самостоятельно выявлять и блокировать размещенный в них незаконный контент, к которому относятся, в том числе, информация, склоняющая детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных митингах и акциях.

