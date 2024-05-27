Росгвардия задержала в ДНР семь подозреваемых в пособничестве ВСУ
Семь человек, подозреваемых в пособничестве ВСУ, задержаны в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
«В ДНР... благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержано семь граждан по подозрению в пособничестве ВСУ», — отметили в ведомстве.
Кроме того, Росгвардия задержала 26 человек, которые осуществляли призывы к террористической и экстремистской деятельности.
Ранее сотрудники СОБР ведомства, а также погранслужбы ФСБ задержали в подмосковной Балашихе двух граждан, занимавшихся незаконным оборотом ценных водных биологических ресурсов, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru