Росгвардия задержала ученика, совершившего нападение в школе в Челябинске
Напавшего на сверстников и педагога в школе в Челябинске ученика задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Как отметили в ведомстве, сообщение о нападении в школе в Ленинском районе города поступило правоохранителям в 09:20 (07:20 мск).
«Ученик школы, 2011 года рождения, причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю... Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал ученика», – заявили в ГУМВД.
Полиция начала проверку после ЧП, все обстоятельства инцидента устанавливаются, число пострадавших уточняется.
Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер заявил, что ученик челябинской школы № 68 напал на школьников и педагогов с молотком. По данным детского омбудсмена региона, пострадали четыре человека. После инцидента Следственный комитет возбудил уголовные дела об организации убийства и халатности, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru