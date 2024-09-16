Росгвардия задержала ученика, совершившего нападение в школе в Челябинске

Как отметили в ведомстве, сообщение о нападении в школе в Ленинском районе города поступило правоохранителям в 09:20 (07:20 мск).

«Ученик школы, 2011 года рождения, причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю... Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал ученика», – заявили в ГУМВД.

Полиция начала проверку после ЧП, все обстоятельства инцидента устанавливаются, число пострадавших уточняется.

Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер заявил, что ученик челябинской школы № 68 напал на школьников и педагогов с молотком. По данным детского омбудсмена региона, пострадали четыре человека. После инцидента Следственный комитет возбудил уголовные дела об организации убийства и халатности, пишет Ura.ru.

