Росгвардия: Стрелявший в полицейских в Петербурге нейтрализован
Стрелявший в полицейских злоумышленник в Санкт-Петербурге нейтрализован, сообщили в Росгвардии.
Сотрудники СОБР в соответствии с законодательством применили табельное оружие, отметили в ведомстве.
Позже глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что нейтрализованный в ходе штурма квартиры в Петербурге злоумышленник скончался через 30-40 минут после операции.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что история со стрелком началась утром в магазине рыболовных снастей на Народной улице, где тот выстрелил в продавца из травматического пистолета., напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru