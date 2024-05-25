Росгвардия: Стрелявший в полицейских в Петербурге нейтрализован

Сотрудники СОБР в соответствии с законодательством применили табельное оружие, отметили в ведомстве.

Позже глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что нейтрализованный в ходе штурма квартиры в Петербурге злоумышленник скончался через 30-40 минут после операции.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что история со стрелком началась утром в магазине рыболовных снастей на Народной улице, где тот выстрелил в продавца из травматического пистолета., напоминает «Радиоточка НСН».

