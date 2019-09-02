Три ребенка спасены из горящей квартиры в центре Москвы
2 сентября22:40
Пожарные спасли троих детей при тушении пожара в жилом доме в Басманном районе столицы. Об этом сообщает региональный МЧС.
Отмечается, что пожар распространился по квартире на площади 40 кв. метров. Были спасены из огня четверо человек, среди них три ребенка. Всех четверых доставили врачам для осмотра.
Пожар произошел на пятом этаже пятиэтажного здания по улице Чаплыгина дом 8. Причина возгорания не сообщается. На данный момент пожар потушен.
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