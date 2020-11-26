Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС

«Официально информируем о том, что сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС 26 ноября 2020 с превышением радиационного фона, распространяемые рядом сайтов и социальных сетей неизвестными авторами, являются ложными», - говорится в сообщении ведомства.

Концерн «Росэнергоатом» входит в госкорпорацию «Росатом» и является оператором всех АЭС в России.

Во вторник на двух российских АЭС сегодня были отключены энергоблоки. Как сообщил «Росэнергоатом», на Ростовской АЭС от сети автоматикой был отключен первый энергоблок. В компании сообщили, что причины отключения сейчас выясняются, никаких угроз безопасности нет. Одновременно на Курской АЭС был отключен от сети третий энергоблок. Об этом сообщили в пресс-центр атомной станции.

Отметим, что на Ростовской АЭС установлены реакторы ВВЭР-1000 (водно-водяной энергетический реактор номинальной мощностью 1000 МВт), одного из самых распространенных в мире на сегодня типов.

На Курской АЭС работают уран-графитовые реакторы РБМК-1000 (реактор большой мощности канальный). Реакторы этого типа были установлены на Чернобыльской АЭС, в том числе на четвертом энергоблоке, реактор которого взорвался 26 апреля 1986 года.

Член высшей экспертной комиссии общественного совета Росатома Олег Муратов в интервью НСН объяснил, что отключения энергоблоков могут происходить по разным причинам, не связанным с радиационной безопасностью.

