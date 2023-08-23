Среди пассажиров рухнувшего самолета под Тверью значился Евгений Пригожин

В самолете, потерпевшем крушение в Тверской области, среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает Росавиация.

СМИ: упавший в Тверской области самолет принадлежит Евгению Пригожину

В ведомстве уточнили, что начали расследование катастрофы.

Кроме того, глава Тверской области Игорь Руденя взял на личный контроль происшествие с крушением самолета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее МЧС России сообщило, что при крушении самолета в Тверской области погибли 10 человек, в том числе три члена экипажа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:РосавиацияМЧСТверская ОбластьКрушение СамолётаЕвгений Пригожин

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