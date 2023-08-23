Среди пассажиров рухнувшего самолета под Тверью значился Евгений Пригожин

В ведомстве уточнили, что начали расследование катастрофы.

Кроме того, глава Тверской области Игорь Руденя взял на личный контроль происшествие с крушением самолета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее МЧС России сообщило, что при крушении самолета в Тверской области погибли 10 человек, в том числе три члена экипажа, передает «Радиоточка НСН».

