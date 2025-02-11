Росавиация расследует инцидент с самолетом Ан-24 на Ямале

Комиссия Тюменского МТУ Росавиации начала расследование инцидента с самолетом Ан-24 авиакомпании Utair, который выкатился за огни взлетно-посадочной полосы в аэропорту Утренний на Ямале. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Инцидент произошел 11 февраля, когда воздушное судно, следовавшее из Сабетты, при посадке на ВПП аэропорта Утренний выкатилось за ограничительные огни. На борту находились 23 человека — 4 члена экипажа и 19 пассажиров, никто не пострадал.