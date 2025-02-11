Росавиация расследует инцидент с самолетом Ан-24 на Ямале
Комиссия Тюменского МТУ Росавиации начала расследование инцидента с самолетом Ан-24 авиакомпании Utair, который выкатился за огни взлетно-посадочной полосы в аэропорту Утренний на Ямале. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Инцидент произошел 11 февраля, когда воздушное судно, следовавшее из Сабетты, при посадке на ВПП аэропорта Утренний выкатилось за ограничительные огни. На борту находились 23 человека — 4 члена экипажа и 19 пассажиров, никто не пострадал.
Самолет был отбуксирован на стоянку. По предварительным данным, судно не получило повреждений.
В Росавиации уточнили, что основная цель расследования — выяснение причин инцидента и принятие мер для предотвращения подобных происшествий в будущем, передает «Радиоточка НСН».
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