Белый дом: президент США Байден в курсе крушения самолета в Тверской области

«Об этом его проинформировали», - уточнили в американской администрации.

Бизнес-джет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области. Все, находившиеся на борту, по предварительным данным, погибли.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира «оркестрантов» Дмитрия Уткина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

