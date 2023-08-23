Белый дом: президент США Байден в курсе крушения самолета в Тверской области
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в курсе событий в России, где разбился самолет, сообщили в пресс-службе Белого дома.
«Об этом его проинформировали», - уточнили в американской администрации.
Бизнес-джет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области. Все, находившиеся на борту, по предварительным данным, погибли.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира «оркестрантов» Дмитрия Уткина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru