Росавиация объяснила сообщения СМИ о сигналах тревоги от пяти самолетов
Федеральное агентство воздушного транспорта не подтвердило сообщения СМИ о срабатывании сигнала тревоги на пяти пассажирских самолётах российских авиакомпаний. Как подчеркнули в ведомстве, все рейсы отечественных авиакомпаний выполняются штатно с обеспечением требуемого уровня безопасности.
В Росавиации уточнили, что информацию о сигнале тревоги от пяти бортов распространил зарубежный сервис отслеживания полетов FlightRadar24. В ведомстве предположили, что, судя по всему, речь идёт о системном сбое на данном ресурсе.
Ранее агентство ТАСС сообщило, что пять авиалайнеров якобы перевели бортовые ответчики в режим тревоги во время полёта над территорией России. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Росавиации заверили, что Санкт-Петербургский региональный центр Единой системы организации воздушного движения не зафиксировал ничего подобного.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru