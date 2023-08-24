Росавиация обнародовала список пассажиров рухнувшего под Тверью самолета

Росавиация в Telegram опубликовала фамилии пассажиров и членов экипажа упавшего в Тверской области самолета.

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Среди них — Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, основатель и командир частной военной компании «Вагнер». Также среди пассажиров были Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин.

В ведомстве заявили, что у рухнувшего в Тверской области самолета было разрешение на полет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинРосавиация

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