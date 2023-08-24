Росавиация обнародовала список пассажиров рухнувшего под Тверью самолета
24 августа 202305:02
Росавиация в Telegram опубликовала фамилии пассажиров и членов экипажа упавшего в Тверской области самолета.
Среди них — Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, основатель и командир частной военной компании «Вагнер». Также среди пассажиров были Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин.
В ведомстве заявили, что у рухнувшего в Тверской области самолета было разрешение на полет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru