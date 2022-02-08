«Росатом»: О причинах смерти россиян в Бангладеше можно говорить по итогам расследования
«Росатом» заявил, что о причинах смерти пяти россиян на стройке АЭС «Руппур» в Бангладеше можно говорить по итогам расследования. Об этом сообщила корпорация «Росатом», передает РИА Новости.
Местная полиция начала проверку в связи с этими событиями.
Первый из россиян, 48-летний Алексей Барченко, скончался 28 января в больнице возле города Ишварди. 2 февраля ночью во сне умер 40-летний Алексей Шакиров. Ещё через три дня в результате внезапной болезни скончался 48-летний инженер-механик Павел Щукин, он был госпитализирован в ту же клинику, что и Барченко.
В день смерти Щукина был обнаружен мёртвым 59-летний Василий Толмасов — его тело лежало у дверей квартиры в жилом комплексе, где проживают все граждане РФ, занятые в проекте АЭС. Наконец, 6 февраля, в том же ЖК нашли мертвым 45-летнего Александра Воротникова.
По данным полиции, вскрытие тел умерших не показало ничего подозрительного. Оказалось, что один из россиян имел заболевание сердца, а другой употреблял наркотики. Расследование будет продолжаться.
Строительство АЭС в Бангладеш стартовало в 2013 году в 160 километрах от столицы страны города Дакка. Первый энергоблок должен быть запущен в 2023 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru