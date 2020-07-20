Скончался ведущий прогнозов погоды Александр Беляев
Умер известный российский телеведущий и географ-гидролог Александр Беляев, который вёл выпуски о прогнозах погоды на НТВ. Об этом в «Твиттере» сообщил Андрей Малахов.
Умер Александр Беляев- человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу.. RIP— Андрей Малахов (@a_malahov) July 20, 2020
Беляев несколько лет боролся с раком лёгких. В марте 2020 года 71-летний учёный сообщил журналистам, что ему стало хуже, пишет «Газета.ру». В последнее время у него появились трудности с речью и координацией движений.
Телеведущий перенёс две операции, понадобилась третья, но её пришлось отменить из-за слабости организма Беляева.
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