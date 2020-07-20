Скончался ведущий прогнозов погоды Александр Беляев

Беляев несколько лет боролся с раком лёгких. В марте 2020 года 71-летний учёный сообщил журналистам, что ему стало хуже, пишет «Газета.ру». В последнее время у него появились трудности с речью и координацией движений.

Телеведущий перенёс две операции, понадобилась третья, но её пришлось отменить из-за слабости организма Беляева.

