Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева.
«Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль», - написал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили о гибели Зиничева.
В МЧС РФ заявили, что глава ведомства погиб на межведомственных учениях в Норильске, сообщает Ura.ru. В сообщении уточнили, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека.
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