Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

«Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль», - написал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили о гибели Зиничева.

В МЧС РФ заявили, что глава ведомства погиб на межведомственных учениях в Норильске, сообщает Ura.ru. В сообщении уточнили, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека.

