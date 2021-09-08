Песков: Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, знает ли глава государства о произошедшем.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что глава ведомства Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая человека во время межведомственных учений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСмертьМЧС РФВладимир Путин
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