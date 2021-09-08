Песков: Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева
8 сентября 202113:07
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, знает ли глава государства о произошедшем.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что глава ведомства Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая человека во время межведомственных учений.
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8 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru