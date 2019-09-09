Рогозин поведал об «интересном» гражданстве задержанных на объекте Роскосмоса

Как отмечает РИА ФАН, несколько десятков человек пытались проникнуть на режимное предприятие, чтобы испортить его оборудование. Кроме того, были задержаны три человека, которые пытались запечатлеть с крыши закрытые объекты опубликовать снимки в интернете.

Также Рогозин рассказал, что предприятие занимается испытаниями ракетных двигателей. «Никому не рекомендую лезть в периметр безопасности», - цитирует Рогозина RT.

