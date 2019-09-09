Рогозин поведал об «интересном» гражданстве задержанных на объекте Роскосмоса
Группа почти из 50 человек задержали на территории Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (входит в Роскосмос). Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскрыл некоторые детали происшествия, сообщает РИА Новости.
Глава корпорации отметил, что задержанными заинтересуется не только полиция, так как вопросы вызывает политическая принадлежность и гражданства некоторых из них.
Как отмечает РИА ФАН, несколько десятков человек пытались проникнуть на режимное предприятие, чтобы испортить его оборудование. Кроме того, были задержаны три человека, которые пытались запечатлеть с крыши закрытые объекты опубликовать снимки в интернете.
Также Рогозин рассказал, что предприятие занимается испытаниями ракетных двигателей. «Никому не рекомендую лезть в периметр безопасности», - цитирует Рогозина RT.
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