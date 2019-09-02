Политолог назвал причину перепалки Рогозина и Борисова
Руководитель «Политической экспертной группы» в эфире НСН высказал мнение, что ссора высокопоставленных чиновников говорит о стремлении переложить ответственность.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на критические замечания вице-премьера Юрия Борисова по строительству космодрома Восточный. На своей странице в Twitter Рогозин заявил, что «одни строят, другие – критикуют».
Напомним, накануне Борисов в интервью «Ведомостям» отметил, что ситуация со строительством Восточного «никого не устраивает» и предположил, что решением проблем космодрома может заняться создаваемая Минобороны военно-строительная компания.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН высказал мнение, что публичная перепалка высокопоставленных чиновников является признаком неэффективности системы власти.
«В других странах общение высокопоставленных чиновников через соцсети зазорным не является. И где-то даже стало нормой. Можно вспомнить публичные дискуссии, которые проходит в «Твиттере» во Франции, Германии, Великобритании, США. Для нас эта история нехарактерна, у нас принято все разногласия прятать под ковер. Есть аппаратные правила, которые не предполагают вынос вовне внутренних разногласий и демонстрации кланового характера нашей политической системы. Но, видимо, что-то меняется с точки зрения вертикали, с точки зрения управляемости. Начинаются поиски виноватых, в которых становится допустимым любой инструмент, любые формы общения. Система трансформируется изнутри. Когда есть успехи, нет необходимости выяснять отношения через соцсети, выносить сор из избы. А вот накопившиеся проблемы, отсутствие стратегии их решения, ярких успехов подталкивают к тому, чтобы перекладывать ответственность друг на друга, спорить и огрызаться. Главное аппаратное правило – снять ответственность с себя, переложить ее на другого», - сказал он.
Напомним, космодром Восточный начали строить в 2012 году. На начальном этапе им занимался входивший в Минобороны Спецстрой России. В 2017 году структура была ликвидирована из-за провалов в строительстве космодрома Восточный, на котором были выявлены масштабные хищения.
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