Рогов заявил о серии взрывов в Запорожье

Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В Мелитополе сбили украинский беспилотник

По его словам, хлопки были слышны около 01:18.

«Они были ... в разных районах города, но наиболее громко - в Заводском и Шевченковском. В зависимости от района города были слышны два или три взрыва», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Председатель пророссийского движения отметил, что воздушную тревогу в городе объявили после взрывов, пишет RT.

Рогов пообещал предоставить позже подробности произошедшего.

Накануне стало известно, что взрыв прогремел в Мелитополе, система ПВО сбила над городом беспилотный летательный аппарат, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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