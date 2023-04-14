Рогов заявил о серии взрывов в Запорожье

По его словам, хлопки были слышны около 01:18.

«Они были ... в разных районах города, но наиболее громко - в Заводском и Шевченковском. В зависимости от района города были слышны два или три взрыва», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Председатель пророссийского движения отметил, что воздушную тревогу в городе объявили после взрывов, пишет RT.

Рогов пообещал предоставить позже подробности произошедшего.

Накануне стало известно, что взрыв прогремел в Мелитополе, система ПВО сбила над городом беспилотный летательный аппарат, напоминает РЕН ТВ.

