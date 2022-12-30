Рогов заявил о предотвращённом теракте в Энергодаре

По его словам, на одной из парковок была обнаружена брошенная машина, который был заминирован.

«По поступившей оперативной информации, автомобиль был заминирован большим количеством взрывчатки. Эта информация подтвердилась», - рассказал Рогов.

Он добавил, что было принято решение взорвать машину на месте.

Ранее в ФСБ заявили о предотвращении на территории Северо-Кавказского федерального округа преступления террористического характера, сообщает RT.

