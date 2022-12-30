Рогов заявил о предотвращённом теракте в Энергодаре

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что правоохранители предотвратили теракт в Энергодаре, сообщает РИА Новости.

ФСБ сообщила о ликвидации боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии по заданию Украины

По его словам, на одной из парковок была обнаружена брошенная машина, который был заминирован.

«По поступившей оперативной информации, автомобиль был заминирован большим количеством взрывчатки. Эта информация подтвердилась», - рассказал Рогов.

Он добавил, что было принято решение взорвать машину на месте.

Ранее в ФСБ заявили о предотвращении на территории Северо-Кавказского федерального округа преступления террористического характера, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПроисшествиеСпецоперацияТеракт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры