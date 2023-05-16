Рогов заявил, что в Запорожье произошла перестрелка между «Азовом» и местной ОПГ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что в контролируемом Украиной городе Запорожье произошла перестрелка между местной криминальной группировкой и боевиками нацполка «Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

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Он уточнил, что инцидент произошёл днём 15 мая в самом центре города.

«В районе Малого рынка произошла эта перестрелка», - указал Рогов, добавив, что были ранены «минимум пять-шесть человек».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Днепропетровске и Запорожье набор сотрудников call-центров для вымогания денег у российских абонентов, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ОПГПерестрелкаУкраинаЗапорожье

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