Рогов: в Мелитополе прогремел взрыв
4 июня 202316:15
В городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв. Об этом написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В Мелитополе громко! Только что в городе прозвучал взрыв», - заявил Рогов.
По данным РИА Новости, взрыв прозвучал на юге города. Информации и пострадавших не поступало.
Накануне в Мелитополе прогремело несколько взрывов. 26 мая в городе временно пропали интернет и ТВ-сигнал, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru