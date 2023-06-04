Рогов: в Мелитополе прогремел взрыв

«В Мелитополе громко! Только что в городе прозвучал взрыв», - заявил Рогов.

По данным РИА Новости, взрыв прозвучал на юге города. Информации и пострадавших не поступало.

Накануне в Мелитополе прогремело несколько взрывов. 26 мая в городе временно пропали интернет и ТВ-сигнал, передает «Радиоточка НСН».

