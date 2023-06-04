Рогов: в Мелитополе прогремел взрыв

В городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв. Об этом написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Рогов заявил о ликвидации украинских диверсантов в Запорожье

«В Мелитополе громко! Только что в городе прозвучал взрыв», - заявил Рогов.

По данным РИА Новости, взрыв прозвучал на юге города. Информации и пострадавших не поступало.

Накануне в Мелитополе прогремело несколько взрывов. 26 мая в городе временно пропали интернет и ТВ-сигнал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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