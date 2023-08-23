На месте крушения самолета под Тверью обнаружили тела восьми погибших

На месте крушения частного бизнес-джета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

МЧС: 10 человек погибли при крушении самолета в Тверской области

«По уточненной информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших», - заявил источник.

По его словам, на месте падения самолета продолжаются поисково-спасательные работы.

По данным МЧС России, самолет Embraer Legacy упал в районе населенного пункта Куженкино. Согласно списку пассажиров, на борту находилось 10 человек, включая бизнесмена Евгения Пригожина.

Глава Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию с крушением самолета на личный контроль, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:АвиакатастрофаЕвгений ПригожинТверская Область

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