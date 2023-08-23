На месте крушения самолета под Тверью обнаружили тела восьми погибших
На месте крушения частного бизнес-джета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«По уточненной информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших», - заявил источник.
По его словам, на месте падения самолета продолжаются поисково-спасательные работы.
По данным МЧС России, самолет Embraer Legacy упал в районе населенного пункта Куженкино. Согласно списку пассажиров, на борту находилось 10 человек, включая бизнесмена Евгения Пригожина.
Глава Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию с крушением самолета на личный контроль, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru