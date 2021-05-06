Родственники жертв автоаварии под Хабаровском получат дополнительные выплаты
Родственники погибших в ДТП под Хабаровском пассажиров автобуса, помимо страховых выплат и денег от властей края, получат дополнительно по 1 миллиону рублей от компании-перевозчика «Пять звезд», сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Юрия Васильева.
Деньги получат и пострадавшие – суммы будут зависеть от серьезности полученных травм. Ранее власти региона ввели режим ЧС, по которому семьи погибших получат компенсацию в 1 миллион рублей, а пострадавшие - от 200 до 400 тысяч рублей.
По факту аварии заведено уголовное дело. Водитель задержан. Известно, что он уснул за рулем.
Напомним, происшествие случилось в ночь на 1 мая на трассе Лидога - Ванино. Всего в автобусе находились 32 пассажира. В результате аварии погибли две женщины и 17-летняя девушка. 17 человек пострадали.
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