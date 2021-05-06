Родственники жертв автоаварии под Хабаровском получат дополнительные выплаты

Деньги получат и пострадавшие – суммы будут зависеть от серьезности полученных травм. Ранее власти региона ввели режим ЧС, по которому семьи погибших получат компенсацию в 1 миллион рублей, а пострадавшие - от 200 до 400 тысяч рублей.

По факту аварии заведено уголовное дело. Водитель задержан. Известно, что он уснул за рулем.

Напомним, происшествие случилось в ночь на 1 мая на трассе Лидога - Ванино. Всего в автобусе находились 32 пассажира. В результате аварии погибли две женщины и 17-летняя девушка. 17 человек пострадали.

