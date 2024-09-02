Родственники погибших при крушении Ми-8 на Камчатке получат по 3,3 млн рублей

Семьям погибших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке выделят по 3 миллиона 300 тысяч рублей. Такую цифру материальной помощи назвало Федеральное агентство воздушного транспорта. Эта сумма складывается из страховки (2 миллиона рублей), помощи авиаперевозчика (1 миллион рублей) и выплаты 300 тысяч рублей от правительства Камчатского края.

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Родственники погибших также смогут бесплатно прилететь в Петропавловск-Камчатский и вернуться к месту проживания. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на Росавиацию, затраты на перевозку тел погибших к месту захоронения оплатит компания «Витязь-Аэро», который принадлежал вертолёт. Бесплатные авиабилеты выделят «Аэрофлот» и S7 Airlines.

Ми-8 разбился на Камчатке в Елизовском районе 31 августа. Машина врезалась в сопку, предположительно, из-за ошибки пилота. Погибли все 22 человека, которые находились на борту - 19 туристов и три члена экипажа.

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Фото: 41.mchs.gov.ru
ТЕГИ:СемьяКамчаткаМи-8

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