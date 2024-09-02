Родственники погибших при крушении Ми-8 на Камчатке получат по 3,3 млн рублей
Семьям погибших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке выделят по 3 миллиона 300 тысяч рублей. Такую цифру материальной помощи назвало Федеральное агентство воздушного транспорта. Эта сумма складывается из страховки (2 миллиона рублей), помощи авиаперевозчика (1 миллион рублей) и выплаты 300 тысяч рублей от правительства Камчатского края.
Родственники погибших также смогут бесплатно прилететь в Петропавловск-Камчатский и вернуться к месту проживания. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на Росавиацию, затраты на перевозку тел погибших к месту захоронения оплатит компания «Витязь-Аэро», который принадлежал вертолёт. Бесплатные авиабилеты выделят «Аэрофлот» и S7 Airlines.
Ми-8 разбился на Камчатке в Елизовском районе 31 августа. Машина врезалась в сопку, предположительно, из-за ошибки пилота. Погибли все 22 человека, которые находились на борту - 19 туристов и три члена экипажа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин выразил беспокойство из-за популярности вейпов
- Лавров объяснил причину ареста Дурова проявлением свободы
- Путин: Маленькие члены моей семьи говорят на китайском языке
- Минобороны РФ: Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Скучное в ДНР
- У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5
- Родственники погибших при крушении Ми-8 на Камчатке получат по 3,3 млн рублей
- СМИ: Российские туристы застряли в аэропорту Пхукета на 15 часов
- Гребца из Италии лишили медали Паралимпиады из-за телефона в лодке
- В Астане задержали мужчину, ворвавшегося в мечеть с ножом
- Сенатор Епифанова: Мужчины получают больше женщин из-за стереотипов о профессиях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru