Родственники погибших при крушении Ми-8 на Камчатке получат по 3,3 млн рублей

Родственники погибших также смогут бесплатно прилететь в Петропавловск-Камчатский и вернуться к месту проживания. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на Росавиацию, затраты на перевозку тел погибших к месту захоронения оплатит компания «Витязь-Аэро», который принадлежал вертолёт. Бесплатные авиабилеты выделят «Аэрофлот» и S7 Airlines.

Ми-8 разбился на Камчатке в Елизовском районе 31 августа. Машина врезалась в сопку, предположительно, из-за ошибки пилота. Погибли все 22 человека, которые находились на борту - 19 туристов и три члена экипажа.

