На Камчатке обнаружили тела всех погибших при крушении Ми-8
Тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружены. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
По словам министра, останки передали судмедэкспертам.
Ранее вертолет Ми-8 пропал на Камчатке. На борту находились 22 человека, в том числе три члена экипажа. Позже стало известно, что сотрудники МЧС России с воздуха обнаружили обломки воздушного судна на высоте 900 метров вблизи места, от которого Ми-8 последний раз выходил на связь. По данным СМИ, вертолет мог врезаться в возвышенность в густом тумане, погибли все находившиеся на борту люди. К утру 2 сентября специалисты нашли тела 18 погибших, отмечает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru