Родственник погибшего пилота L-410 рассказал, что самолет был в плохом техническом состоянии

«Он мне вечно говорил, что хлам, что ее постоянно латают и латают. Он мне вечно говорил. Хорошую технику, которая тут была, хозяин в свое время, как я понимаю, продал. А хлам этот оставил», — сообщил мужчина.

По его словам, у пилота самолета около года назад уже случалась ситуация, при которой один из двигателей заглох. При этом летчику удалось благополучно посадить авиалайнер.

Напомним, самолет L-410 совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Татарстана. На борту находились два члена экипажа и 20 парашютистов. Как сообщает региональный Минздрав, при крушении погибли 16 человек, еще шесть пострадали.

