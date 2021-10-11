Родственник погибшего пилота L-410 рассказал, что самолет был в плохом техническом состоянии

Родственник погибшего пилота L-410, который упал в Татарстане, Ильшат Билалов рассказал, что неоднократно слышал от летчика, что они летают на старой технике, сообщают «Известия».

L-410 в Татарстане мог разбиться из-за попавшей в двигатель птицы

«Он мне вечно говорил, что хлам, что ее постоянно латают и латают. Он мне вечно говорил. Хорошую технику, которая тут была, хозяин в свое время, как я понимаю, продал. А хлам этот оставил», — сообщил мужчина.

По его словам, у пилота самолета около года назад уже случалась ситуация, при которой один из двигателей заглох. При этом летчику удалось благополучно посадить авиалайнер.

Напомним, самолет L-410 совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Татарстана. На борту находились два члена экипажа и 20 парашютистов. Как сообщает региональный Минздрав, при крушении погибли 16 человек, еще шесть пострадали.

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:Крушение СамолётаСамолёт
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