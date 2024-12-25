Родители массово забирают детей из школ после ЧП во Владикавказе

Родители в массовом порядке забирают детей из школ и детских садов после взрыва в торговом центре во Владикавказе. Об этом сообщил руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он обратился к жителям с призывом не поддаваться панике, а также принимать во внимание только проверенную информацию от официальных источников. Как подчеркнул Меняйло, новых ЧП в республике не происходило. Кроме того, по его словам, исключена версия со взрывом системы подачи газа, поскольку здание не было газифицировано.