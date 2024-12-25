Родители массово забирают детей из школ после ЧП во Владикавказе
Родители в массовом порядке забирают детей из школ и детских садов после взрыва в торговом центре во Владикавказе. Об этом сообщил руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло.
Он обратился к жителям с призывом не поддаваться панике, а также принимать во внимание только проверенную информацию от официальных источников. Как подчеркнул Меняйло, новых ЧП в республике не происходило. Кроме того, по его словам, исключена версия со взрывом системы подачи газа, поскольку здание не было газифицировано.
Взрыв в «Алании Молл» произошел внутри здания до открытия торгового центра, уточнил глава Северной Осетии. После начался пожар, погибла женщина. Власти рассматривают все возможные причины ЧП.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в соседней Ингушетии впервые с начала спецоперации упал беспилотник самолетного типа. Произошло это недалеко от села Малгобек, подтвердил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Несмотря на близость событий по времени и географии, власти не связывают атаку дрона с взрывом в торговом центре.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак: Рост ВВП в 2025 году составит 2-2,5%
- Родители массово забирают детей из школ после ЧП во Владикавказе
- Ракету «Союз-5» отправят на Байконур в октябре 2025 года
- На борту упавшего в Казахстане самолета взорвался кислородный баллон
- После крушения самолета в Казахстане возбудили уголовное дело
- «Запрос на естественность»: Врач назвала главные тренды в косметологии на 2025 год
- Число выживших в авиакатастрофе у Актау выросло до 28 человек
- Минцифры хочет создать сервис обработки обезличенных геотреков абонентов сотовой связи
- Росавиация дала комментарий после падения самолета в Актау
- Аэропорт Казани возобновил работу после снятия ограничений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru