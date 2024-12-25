Родители массово забирают детей из школ после ЧП во Владикавказе

Родители в массовом порядке забирают детей из школ и детских садов после взрыва в торговом центре во Владикавказе. Об этом сообщил руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он обратился к жителям с призывом не поддаваться панике, а также принимать во внимание только проверенную информацию от официальных источников. Как подчеркнул Меняйло, новых ЧП в республике не происходило. Кроме того, по его словам, исключена версия со взрывом системы подачи газа, поскольку здание не было газифицировано.

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Взрыв в «Алании Молл» произошел внутри здания до открытия торгового центра, уточнил глава Северной Осетии. После начался пожар, погибла женщина. Власти рассматривают все возможные причины ЧП.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в соседней Ингушетии впервые с начала спецоперации упал беспилотник самолетного типа. Произошло это недалеко от села Малгобек, подтвердил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Несмотря на близость событий по времени и географии, власти не связывают атаку дрона с взрывом в торговом центре.


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