Резкое падение давления зафиксировано на одной из ниток «Северного потока - 2»

Компания Nord Stream 2 AG заявила, что на одной из ниток газопровода «Северный поток - 2», который был заполнен техническим газом, резко упало давление, сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что инцидент произошёл на нитке А, его зафиксировал диспетчер береговой площадки.

Отмечается, что о произошедшем были уведомлены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России, идёт расследование.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что газопровод «Северный поток-2» никогда не будет введён в эксплуатацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазГазопроводСеверный Поток-2
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