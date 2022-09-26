Резкое падение давления зафиксировано на одной из ниток «Северного потока - 2»
Компания Nord Stream 2 AG заявила, что на одной из ниток газопровода «Северный поток - 2», который был заполнен техническим газом, резко упало давление, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошёл на нитке А, его зафиксировал диспетчер береговой площадки.
Отмечается, что о произошедшем были уведомлены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России, идёт расследование.
Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что газопровод «Северный поток-2» никогда не будет введён в эксплуатацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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